Stand up | Mado Kitchen Comedy Club Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Stand up | Mado Kitchen Comedy Club Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris dimanche 12 octobre 2025.

Dimanche 12 octobre de 16h à 17h |

Dans le cadre « Un dimanche à Mado »

Des jeunes pousses de l’humour montent sur scène, dans la grande salle de spectacle du centre Mado Robin, dans une ambiance conviviale et bienveillante ! Venez les écouter et leur faire un retour grâce à vos rires et applaudissements !

À partir de 16 ans.

Gratuit sur inscription

Réservez vos places sur : la plateforme Billetweb

Une scène décontractée pour des humoristes en rodage

Le dimanche 12 octobre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit

Inscription via Billetweb

Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-12T19:00:00+02:00

fin : 2025-10-12T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-12T16:00:00+02:00_2025-10-12T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin