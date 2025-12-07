Stand up | Mado Kitchen Comedy Club Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris
Dimanche 7 décembre – 16h > 17h |
Des jeunes pousses de l’humour viennent tester leurs blagues, dans la cafet’ du centre Mado Robin, dans une ambiance conviviale et bienveillante ! Venez les écouter, et leur faire un retour grâce à vos rires et applaudissements !s !
À partir de 16 ans.
Gratuit sur inscription
Réservez vos places sur : la plateforme Billetweb
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris
