Stand up | Mado Kitchen Comedy Club Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Dimanche 12 avril | 16h

Des jeunes pousses de l’humour viennent tester leurs blagues, dans la cafet’ du centre Mado Robin, dans une ambiance conviviale et bienveillante ! Venez les écouter, et leur faire un retour grâce à vos rires et applaudissements !

À partir de 16 ans.

Gratuit sur inscription

Réservez vos places sur : la plateforme Billetweb

Des jeunes pousses de l’humour montent sur scène.

Le dimanche 12 avril 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit

Inscription via Billetweb

Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T16:00:00+02:00_2026-04-12T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin



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