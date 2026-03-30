Stand up | Mado Kitchen Comedy Club Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris
Stand up | Mado Kitchen Comedy Club Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris dimanche 12 avril 2026.
Dimanche 12 avril | 16h
Des jeunes pousses de l’humour viennent tester leurs blagues, dans la cafet’ du centre Mado Robin, dans une ambiance conviviale et bienveillante ! Venez les écouter, et leur faire un retour grâce à vos rires et applaudissements !
À partir de 16 ans.
Gratuit sur inscription
Réservez vos places sur : la plateforme Billetweb
Des jeunes pousses de l’humour montent sur scène.
Le dimanche 12 avril 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Inscription via Billetweb
Public adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-12T19:00:00+02:00
fin : 2026-04-12T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-12T16:00:00+02:00_2026-04-12T17:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin
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