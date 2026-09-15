Stand Up Marion Mazédorian – Craquage Cinéma Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Pierre-d’Oléron

Stand Up Marion Mazédorian – Craquage

Cinéma Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 19:30:00

fin : 2026-11-24 21:00:00

Date(s) :

2026-11-24

Spectacle d’humour proposé dans le cadre du Festival Les Nuits arméniennes

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Cinéma Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 32 77 secretariat.culture@saintpierreoleron.com

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English :

Comedy show presented as part of the Les Nuits Arméniennes Festival

L’événement Stand Up Marion Mazédorian – Craquage Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes