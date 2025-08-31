STAND-UP Mende
Cie Zirlib -Mohammed El Khatib // Stand-up
Venez assister pour la première fois à un format comedy club au Théâtre de Mende.
Sur scène, 9 jeunes humoristes vont vous dévoiler leurs univers comiques à travers de courts numéros.
La mise en scène est orchestrée par Mohamed El Khatib, qui revendique le mélange des genres et la force du stand-up.
En trame, une réflexion sur l’histoire de cette discipline populaire et sur les limites de ce qui fait rire.
Un spectacle rassembleur où chacun·e s’y retrouvera.
◥ Pour aller plus loin les spectacles d’Hannah Gadbsy, humoriste australien·ne qui réinvente les codes du stand-up en déconstruisant l’autodérision.
Âge Dès 15 ans
Lieu Théâtre de Mende
Durée 1h10
Tarifs de 6 à 16€
Billetterie Office de Tourisme Intercommunal de Mende place du Foirail 04 66 94 00 23
Mentions Distribution Conception et réalisation Mohamed El Khatib · Avec Emma Bojan, Chakib Boudiab, Thomas de Fouchécour, Gabrielle Giraud, Emna Kallal, Ayşe Kargili, Kevin Perrot, Najim Ziani · Avec la complicité de Jéremy Mutin et Noga Sivan · Collaboration artistique Mathilde Chadeau, Fred Hocké, Camille Nauffray · Son Arnaud Léger · Scénographie Fred Hocké · Vidéo Zacharie Dutertre · Régie générale Jonathan Douchet · Direction de production Gil Paon.
Voir toute la saison culturelle du théâtre de Mende sur https://www.mende-coeur-lozere.fr/a-voir-et-a-faire/agenda-temps-forts/theatre-mende-saison .
Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr
