STAND-UP Mende

Cie Zirlib -Mohammed El Khatib // Stand-up

Venez assister pour la première fois à un format comedy club au Théâtre de Mende.

Sur scène, 9 jeunes humoristes vont vous dévoiler leurs univers comiques à travers de courts numéros.

La mise en scène est orchestrée par Mohamed El Khatib, qui revendique le mélange des genres et la force du stand-up.

En trame, une réflexion sur l’histoire de cette discipline populaire et sur les limites de ce qui fait rire.

Un spectacle rassembleur où chacun·e s’y retrouvera.

◥ Pour aller plus loin les spectacles d’Hannah Gadbsy, humoriste australien·ne qui réinvente les codes du stand-up en déconstruisant l’autodérision.

Âge Dès 15 ans

Lieu Théâtre de Mende

Durée 1h10

Tarifs de 6 à 16€

Billetterie Office de Tourisme Intercommunal de Mende place du Foirail 04 66 94 00 23

Mentions Distribution Conception et réalisation Mohamed El Khatib · Avec Emma Bojan, Chakib Boudiab, Thomas de Fouchécour, Gabrielle Giraud, Emna Kallal, Ayşe Kargili, Kevin Perrot, Najim Ziani · Avec la complicité de Jéremy Mutin et Noga Sivan · Collaboration artistique Mathilde Chadeau, Fred Hocké, Camille Nauffray · Son Arnaud Léger · Scénographie Fred Hocké · Vidéo Zacharie Dutertre · Régie générale Jonathan Douchet · Direction de production Gil Paon.

Voir toute la saison culturelle du théâtre de Mende sur https://www.mende-coeur-lozere.fr/a-voir-et-a-faire/agenda-temps-forts/theatre-mende-saison .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr

