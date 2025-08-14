Stand Up Paddle Sunset Local Max Respect à lous Seurrots Saint-Julien-en-Born

Stand Up Paddle Sunset Local Max Respect à lous Seurrots Saint-Julien-en-Born jeudi 14 août 2025.

Local Max Respect à lous Seurrots Contis-Plage Saint-Julien-en-Born Landes

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-08-14
fin : 2025-08-14

2025-08-14

Une petite balade découverte du Stand Up Paddle et un retour face au soleil couchant. (un petit verre de vin blanc local ou boisson pour le réconfort sur le bord du courant.
Retrouvez-nous au local Max Respect SUP au camping Lous Seurrots.
Sur inscription au 06 12 91 80 36. Date et heure susceptibles de changer en fonction des conditions météorologiques.   .

Local Max Respect à lous Seurrots Contis-Plage Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 91 80 36 

