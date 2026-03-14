Stand-up Paf Comedy Club Pickles Biscarrosse

Stand-up Paf Comedy Club

Pickles 271 Avenue de la République Biscarrosse Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le Paf Comedy Club débarque de Bordeaux

avec 6 humoristes pour vous faire rire

Comédie, humour, bonne ambiance

Participation libre au chapeau

Start 21h30 ( 5 passages + un animateur)

Pour manger avant pensez à réserver sinon entrée libre dès 21h30 after diner pour boire un verre et partager ce moment ensemble

Première stand up chez Pickles dans l’idée d’en refaire régulièrement si cela vous plait alors venez nombreux dès 21h30 -) .

Pickles 271 Avenue de la République Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 31 24 78 hello@pickles-bisca.fr

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English : Stand-up Paf Comedy Club

L’événement Stand-up Paf Comedy Club Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Grands Lacs