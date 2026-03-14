Stand-up Paf Comedy Club Pickles Biscarrosse
Stand-up Paf Comedy Club Pickles Biscarrosse samedi 28 mars 2026.
Stand-up Paf Comedy Club
Pickles 271 Avenue de la République Biscarrosse Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Le Paf Comedy Club débarque de Bordeaux
avec 6 humoristes pour vous faire rire
Comédie, humour, bonne ambiance
Participation libre au chapeau
Start 21h30 ( 5 passages + un animateur)
Pour manger avant pensez à réserver sinon entrée libre dès 21h30 after diner pour boire un verre et partager ce moment ensemble
Première stand up chez Pickles dans l’idée d’en refaire régulièrement si cela vous plait alors venez nombreux dès 21h30 -) .
Pickles 271 Avenue de la République Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 31 24 78 hello@pickles-bisca.fr
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English : Stand-up Paf Comedy Club
L’événement Stand-up Paf Comedy Club Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Grands Lacs