Stand-up Patson Baltazar Espace Philippe Auguste Vernon

Stand-up Patson Baltazar

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Patson ne triche pas. Il parle vrai. Avec sa sincérité désarmante et son énergie débordante, il aborde la vie, les relations humaines, les blessures et les bonheurs avec une sensibilité rare. Il rit de tout, mais surtout avec tout le monde. Car au-delà des rires, il y a cette envie de partager, de rassembler, de créer du lien.

C’est avec une immense impatience que Patson se produira à Vernon le vendredi 14 novembre 2025. Yes papa, jeu de jambes ! .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 16

