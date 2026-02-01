Stand Up Piau 2026 PIAU ENGALY Aragnouet

Stand Up Piau 2026

PIAU ENGALY Centre station Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 20:30:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Piau à le plaisir d’accueillir Cécile MARX, PV, Yazid ASSOUMANI pour1 soirée de One-(wo)man show, qui vous réservera des surprises hilarantes!

Ces 3 artistes ont 1 seul objectif faire passer aux spectateurs 1 moment de détente et de divertissement unique. De l’absurde, au piquant, il y en aura pour tous les goûts.

Tout sera réuni, pour détendre les zygomatiques après une journée de ski! Salle Barroude bâtiment accueil de Piau.

200 places maximum Entrée 20€ en vente auprès de l’Office de Tourisme ou sur le site www.piau-engaly.com

.

PIAU ENGALY Centre station Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

English :

Piau is delighted to welcome Cécile MARX, PV, Yazid ASSOUMANI for1 evening of One-(wo)man show, full of hilarious surprises!

These 3 artists have 1 single objective: to give the audience 1 unique moment of relaxation and entertainment. From the absurd to the spicy, there’s something for everyone.

Everything you need to relax your zygomatic muscles after a day on the slopes! Salle Barroude Piau reception building.

200 places maximum Admission 20? on sale at the Tourist Office or on the website: www.piau-engaly.com

