Stand Up Pirate Art Dû Théatre Marseille 1er Arrondissement

Stand Up Pirate

Vendredi 5 décembre 2025 de 19h30 à 21h. Art Dû Théatre 83 Rue Marengo, 13006 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 19:30:00

fin : 2025-12-05 21:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Le patron n’a pas encore compris ce qui se trame… mais trop tard les humoristes ont pris le contrôle de l’Art Du ! Préparez-vous pour 1 heure de stand-up complètement débridée, anarchique, explosive, où tout peut arriver.

Comme dans une vieille radio pirate, tous les micros sont ouverts, les potards montés à fond, et personne ne peut prédire ce qui va se passer. Dans ce format unique, les artistes ne se contentent pas de jouer leur passage ils peuvent intervenir à tout moment, rebondir, interrompre, ajouter, détourner, commenter… chacun a son micro ouvert en permanence. Et ce n’est pas tout le public aussi a un micro !





Vous pourrez réagir, participer, lancer une punchline ou provoquer un fou rire collectif. Une soirée vraiment pas comme les autres libre, sauvage, interactive, et surtout… totalement pirate. Accrochez-vous. .

Art Dû Théatre 83 Rue Marengo, 13006 Marseille Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@artdutheatre.fr

English :

The boss still hasn’t figured out what’s going on? but too late: the comedians have taken over Art Du! Get ready for 1 hour of completely unbridled, anarchic, explosive stand-up, where anything can happen.

German :

Der Chef hat noch nicht begriffen, was vor sich geht, aber zu spät: Die Komiker haben die Kontrolle über das Art Du übernommen! Bereiten Sie sich auf eine Stunde ungezügelten, anarchischen und explosiven Stand-Up-Comedy vor, in der alles passieren kann.

Italiano :

Il capo non ha ancora capito cosa sta succedendo, ma è troppo tardi: i comici hanno preso il controllo dell’Art Du! Preparatevi a un’ora di stand-up completamente sfrenato, anarchico ed esplosivo, dove tutto può accadere.

Espanol :

El jefe todavía no se ha enterado de lo que pasa… pero demasiado tarde: ¡los cómicos han tomado Art Du! Prepárese para 1 hora de stand-up totalmente desenfrenado, anárquico y explosivo, en el que todo puede pasar.

