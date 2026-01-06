Stand Up Pirate Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Stand Up Pirate

Vendredi 27 février 2026 de 21h à 22h30. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le patron n’a pas encore compris ce qui se trame… mais trop tard les humoristes ont pris le contrôle de l’Art Du ! Préparez-vous pour 1 heure de stand-up complètement débridée, anarchique, explosive, où tout peut arriver. Comme dans une vieille radio pirate, tous les micros sont ouverts, les potards montés à fond, et personne ne peut prédire ce qui va se passer. Dans ce format unique, les artistes ne se contentent pas de jouer leur passage Ils peuvent intervenir à tout moment, rebondir, interrompre, ajouter, détourner, commenter… chacun a son micro ouvert en permanence. Et ce n’est pas tout le public aussi a un micro ! Vous pourrez réagir, participer, lancer une punchline ou provoquer un fou rire collectif. Une soirée vraiment pas comme les autres libre, sauvage, interactive, et surtout… totalement pirate. Accrochez-vous. .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

In this unique format, the artists don’t just play their part: they can intervene at any time, bounce off, interrupt, add, divert, comment… everyone has his or her microphone open at all times.

