Stand Up Place Comedy club La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Samedi 4 octobre 2025 de 19h15 à 20h30. La Fontaine d'Argent Théâtre d'humour 5 Rue Fontaine d'Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-10-04 19:15:00

fin : 2025-10-04 20:30:00

2025-10-04

Un samedi par mois, viens partager 1 heure de rires avec une sélection de stand-upers différente à chaque fois.

Découvrir les humoristes les plus drôles de ta région en un seul et même spectacle ? C’est la mission du Stand-Up Place Comedy Club !

Une équipe follement attachante à découvrir d’urgence ! .

13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

One Saturday a month, come and share 1 hour of laughter with a different selection of stand-up artists each time.

German :

An einem Samstag im Monat kannst du eine Stunde lang mit einer Auswahl an Stand-up-Comedians lachen, die jedes Mal anders sind.

Italiano :

Un sabato al mese, venite a condividere un’ora di risate con una selezione diversa di artisti stand-up ogni volta.

Espanol :

Un sábado al mes, venga a compartir 1 hora de risas con una selección diferente de monologuistas cada vez.

