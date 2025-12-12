Stand Up Place Comedy Club La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Stand Up Place Comedy Club

Samedi 10 janvier 2026 à 19h15. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 19:15:00

fin : 2026-01-10 19:15:00

Date(s) :

2026-01-10

Découvrir les humoristes les plus drôles de ta région en un seul et même spectacle ? C’est la mission du Stand-Up Place Comedy Club !

Viens partager 1H de rires avec une sélection de stand-upers différente à chaque fois.

Une équipe follement attachante à découvrir d’urgence ! .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 43 80 info@lafontainedargent.com

English :

Want to discover the funniest comedians in your area in one show? That’s the mission of the Stand-Up Place Comedy Club!

L’événement Stand Up Place Comedy Club Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence