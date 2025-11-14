Stand-up « Reste simple » de Victoria Pianasso Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois
Stand-up « Reste simple » de Victoria Pianasso Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois vendredi 14 novembre 2025.
Stand-up « Reste simple » de Victoria Pianasso
Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Elle est l’étoile montante du stand-up féminin français. Si vous n’en avez pas encore entendu parler, venez la découvrir aux Carmes !
.
Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22
English :
She’s the rising star of French female stand-up. If you haven’t heard of her yet, come and discover her at Les Carmes!
German :
Sie ist der aufsteigende Stern der französischen Stand-up-Frauen. Wenn Sie noch nicht von ihr gehört haben, kommen Sie ins Les Carmes und entdecken Sie sie!
Italiano :
È l’astro nascente della stand-up femminile francese. Se non l’avete ancora sentita nominare, venite a scoprirla a Les Carmes!
Espanol :
Es la estrella emergente del stand-up femenino francés. Si aún no la conoce, venga a descubrirla a Les Carmes
L’événement Stand-up « Reste simple » de Victoria Pianasso La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord