Stand-up « Reste simple » de Victoria Pianasso

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Elle est l’étoile montante du stand-up féminin français. Si vous n’en avez pas encore entendu parler, venez la découvrir aux Carmes !

.

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22

English :

She’s the rising star of French female stand-up. If you haven’t heard of her yet, come and discover her at Les Carmes!

German :

Sie ist der aufsteigende Stern der französischen Stand-up-Frauen. Wenn Sie noch nicht von ihr gehört haben, kommen Sie ins Les Carmes und entdecken Sie sie!

Italiano :

È l’astro nascente della stand-up femminile francese. Se non l’avete ancora sentita nominare, venite a scoprirla a Les Carmes!

Espanol :

Es la estrella emergente del stand-up femenino francés. Si aún no la conoce, venga a descubrirla a Les Carmes

L’événement Stand-up « Reste simple » de Victoria Pianasso La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord