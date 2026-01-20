Stand-Up / Scène Ouverte Association du Bourg L’Evêque Rennes Dimanche 1 février, 18h00 Ille-et-Vilaine

Sortie au chapeau (prix libre)

6 nouveaux artistes, qui viennent tester leurs meilleures blagues ! Qu’iels soient parfaitement débutants ou plus expérimentés, découvrez 6 personnes pendant 1h de spectacle !

Qu’iels soient parfaitement débutants ou plus expérimentés, découvrez 6 personnes pendant 1h de spectacle !

La scène ouverte permet à tout le monde de s’inscrire et de monter sur scène, sans audition

RDV le dimanche 1er Février 2026

A 18h (ouverture des portes à 17h30)

Salle de l’asso du Bourg L’Évêque

16 rue Papu

Buvette tenue par les bénévoles, merci à elleux !

Entrée SUR RÉSERVATION désormais

️ [https://www.eventbrite.fr/e/1977388045875?aff=oddtdtcreator](https://www.eventbrite.fr/e/1977388045875?aff=oddtdtcreator) ️

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-01T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-01T19:00:00.000+01:00

1

https://www.assobourgleveque.org/

Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27



