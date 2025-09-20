Stand Ville d’Art et d’Histoire Stand Ville d’Art et d’Histoire Blois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Toute la journée, l’équipe du Service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Blois est présente pour vous guider et vous accompagner durant le week-end des Journées européennes du patrimoine.

Venez également découvrir toutes les activités que nous proposons pendant l’année.

Mise à disposition de documentation gratuite sur la Ville et conseils de visite pour le week-end.

© Ville de Blois