STANDARDS DE JAZZ Saint-Chély-d’Apcher

STANDARDS DE JAZZ

6 rue de la Gravière Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Une invitation à écouter, rêver et partager ces morceaux, portés par la passion et la complicité d’un groupe uni par l’amour du jazz.

Le verre de l’amitié vous sera offert à l’issue du concert et vous pourrez échanger avec les musiciens.

Réservation conseillée. Jauge limitée. Entrée libre au chapeau.

Concert de jazz.

Ce sont sept musiciens et musiciennes amateurs (une chanteuse, trois saxophonistes (alto, ténor, baryton), un pianiste, un bassiste et un batteur) qui vous proposent une sélection de compositions qui ont marqué les grands courants du jazz.

À travers des standards intemporels, ils vous feront découvrir la virtuosité du bebop, l’énergie du hard bop, les nuances du modal jazz, l’audace du post-bop et la sérénité du cool jazz.

Une invitation à écouter, rêver et partager ces morceaux, portés par la passion et la complicité d’un groupe uni par l’amour du jazz.

Le verre de l’amitié vous sera offert à l’issue du concert et vous pourrez échanger avec les musiciens.

Réservation conseillée. Jauge limitée. Entrée libre au chapeau. .

6 rue de la Gravière Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 6 89 95 32 53

English :

An invitation to listen, dream and share these pieces, carried by the passion and complicity of a group united by their love of jazz.

A glass of friendship will be offered at the end of the concert, and you can chat with the musicians.

Reservations recommended. Limited capacity. Free admission by hat.

German :

Eine Einladung zum Zuhören, Träumen und Teilen dieser Stücke, die von der Leidenschaft und der Komplizenschaft einer Gruppe getragen werden, die durch die Liebe zum Jazz vereint ist.

Nach dem Konzert wird Ihnen ein Glas Freundschaft angeboten und Sie können sich mit den Musikern austauschen.

Eine Reservierung wird empfohlen. Begrenzte Anzahl von Zuhörern. Freier Eintritt mit Hut.

Italiano :

Un invito ad ascoltare, sognare e condividere questi brani, trasportati dalla passione e dalla complicità di un gruppo unito dall’amore per il jazz.

Dopo il concerto verrà servito un drink e sarà possibile chiacchierare con i musicisti.

Prenotazione consigliata. Capacità limitata. Ingresso libero a cappello.

Espanol :

Una invitación a escuchar, soñar y compartir estas piezas, llevadas por la pasión y la complicidad de un grupo unido por su amor al jazz.

Después del concierto se servirá una copa y podrá charlar con los músicos.

Se recomienda reservar. Aforo limitado. Entrada gratuita con sombrero.

L’événement STANDARDS DE JAZZ Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2025-11-14 par 48-OT Margeride en Gévaudan