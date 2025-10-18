Stand’art, le pop-up créatif s’invite à la Bellevilloise La Bellevilloise Paris

STAND’ART, c’est le pop-up créatif qui croise talents émergents et passionnés. Entre musique, audiovisuel, photo et arts visuels, venez découvrir, échanger et vous inspirer. Scènes ouvertes, performances et un concert live viendront rythmer la soirée.

Une soirée animée par l’artiste Orrage, jeune artiste avec déjà une certaine notoriété (90k sur TikTok, son titre « Septembre » a rapidement dépassé les 8 millions de streams) qui donnera pour l’occasion un concert exclusif. À seulement 17 ans, il vient de sold out sa toute première tournée. Son dernier EP « je t’aime, mais… » est sorti cet été.

Rejoignez-nous nombreux à la Bellevilloise pour STAND’ART : un pop-up créatif qui met en lumière de jeunes talents en musique, audiovisuel, photo et bien plus encore.

Le samedi 18 octobre 2025

de 16h00 à 21h00

gratuit Tout public.

La Bellevilloise 19-21 Rue Boyer 75020 Paris