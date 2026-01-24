Stand’Arts Théâtre

Espace du Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 20:00:00

fin : 2026-02-11 21:30:00

Date(s) :

2026-02-11

Tous les 2 ans, les Ateliers Thérapeutiques Artistiques proposent une création théâtrale, accompagnée par un.e metteur.se en scène.

Cette saison avec Taya SKOROKHODOVA Cie OKO, nous vous présentons Une Famille .

Un groupe de personnes qui ne se sont pas toujours choisis ou désirés, une famille détestée ou rêvée peut-être, celle avec laquelle on partage une partie du quotidien tout en traversant, acceptant ou rejetant les émois de chacun.

Et si la famille ne voulait pas nécessairement dire avoir des liens de parenté ?

Comment pourrait-on vivre en communauté en tissant des liens forts à travers les moments qui nous constituent, les moments qui font de nous ce que nous sommes ?

Aujourd’hui ils s’installent ici afin de tenter de cohabiter. A travers différentes générations et personnalités, ils essaient de tisser des liens, de trouver un langage commun avec peu de mots afin de faire famille. En faisant écho à des schémas familiaux et en confrontant différentes émotions et habitudes au reste du groupe, les différentes singularités s’imposent, se confrontent et tentent de trouver leur place afin de créer ce langage commun en laissant place aux corps pour se réunir autour d’une danse avec bienveillance, poésie et une pointe d’humour. .

Espace du Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 7 83 95 18 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stand’Arts Théâtre

L’événement Stand’Arts Théâtre Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-01-24 par OT BAIE DE MORLAIX