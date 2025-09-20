Stands d’information : Fondation du Patrimoine, Maisons Paysannes de France, Revue Vu d’Ici Halle de la Mairie Mondoubleau

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Trois associations patrimoniales se rassemblent sous la Halle de la Mairie pour apporter des informations aux habitants et aux visiteurs : la Fondation du Patrimoine (collecte pour l’église, aides aux particuliers, etc.), les Maisons Paysannes de France (conseils pour travaux, chantiers participatifs), et la revue participative locale Vu d’Ici.

Halle de la Mairie Place du Marché 41170 Mondoubleau Mondoubleau 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Mairie de Mondoubleau, ancienne halle

Mairie de Mondoubleau