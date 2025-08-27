Stands d’informations du Handball Club de Valréas (HBCV) sur le marché hebdomadaire Sur le marché hebdomadaire Valréas

Stands d’informations du Handball Club de Valréas (HBCV) sur le marché hebdomadaire Sur le marché hebdomadaire Valréas mercredi 27 août 2025.

Stands d’informations du Handball Club de Valréas (HBCV) sur le marché hebdomadaire

Sur le marché hebdomadaire Places Aristide Briand et Cardinal Maury Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-27 09:00:00

fin : 2025-08-27 12:00:00

Date(s) :

2025-08-27 2025-09-03

Venez rencontrer les dirigeants et les entraineurs du Handball Club de Valréas (HBCV) afin de vous renseigner sur les différentes offres de pratiques du handball à Valréas en cette période de rentrée!

.

Sur le marché hebdomadaire Places Aristide Briand et Cardinal Maury Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

English :

Come and meet the managers and trainers of the Handball Club de Valréas (HBCV) to find out about the various handball activities on offer in Valréas this autumn!

German :

Treffen Sie die Leiter und Trainer des Handball Club de Valréas (HBCV), um sich über die verschiedenen Angebote des Handballsports in Valréas zu Beginn des neuen Schuljahres zu informieren!

Italiano :

Venite a conoscere i dirigenti e gli allenatori dell’Handball Club de Valréas (HBCV) per scoprire le varie attività di pallamano proposte a Valréas quest’autunno!

Espanol :

Venga a conocer a los dirigentes y entrenadores del Club de Balonmano de Valréas (HBCV) para informarse sobre las diferentes actividades de balonmano que se proponen en Valréas este otoño

L’événement Stands d’informations du Handball Club de Valréas (HBCV) sur le marché hebdomadaire Valréas a été mis à jour le 2025-08-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes