Stands gourmands de noël à Beauchêne le calvaire Tinchebray-Bocage

Stands gourmands de noël à Beauchêne

le calvaire BEAUCHÊNE Tinchebray-Bocage Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 17:30:00

fin : 2025-12-21 22:00:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-19 2025-12-27

STANDS GOURMANDS ~ LES VILLES ET VILLAGES ILLUMINES DU BOCAGE ORNAIS 2025

Du 29 novembre à début janvier, le bocage normand se pare de ses plus beaux habits de lumière pour la joie des plus grands et des plus petits.

Des dizaines de milliers de personnes sont attendues tous les ans à cette occasion. A pied, en voiture ou en car, tous les moyens sont bons pour découvrir cet événement unique qui fait du bocage normand l’épicentre des fêtes de Noël.

Un événement rendu possible par l’implication sans faille de centaines de bénévoles, amoureux de Noël et des Lumières, qui pendant plusieurs mois par an conçoivent, réparent et mettent en place les milliers de motifs qui surgissent de toute part. La Sauvagère, Saint Mars d’Egrenne, Céaucé, Beauchêne, La Michaudière, Mantilly, Rouellé, … autant de phares qui brillent de tous leurs feux à la veille de Noël et vous guident au travers de la campagne normande.

A partir de 17h30 Beauchêne vous propose un stand gourmand du 12 au 13 décembre ; du 19 au 21 décembre 2025 et du 27 au 28 décembre 2025.

La visite des illuminations est libre et gratuite. .

le calvaire BEAUCHÊNE Tinchebray-Bocage 61800 Orne Normandie +33 6 49 21 08 34 nadine.avenel0293@orange.fr

English : Stands gourmands de noël à Beauchêne

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stands gourmands de noël à Beauchêne Tinchebray-Bocage a été mis à jour le 2025-11-17 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne