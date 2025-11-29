Stands gourmands de noël à Céaucé Ceaucé

Stands gourmands de noël à Céaucé

Début : Samedi 2025-11-29 17:00:00

fin : 2025-11-30 22:00:00

2025-11-29

STANDS GOURMANDS ~ LES VILLES ET VILLAGES ILLUMINES DU BOCAGE ORNAIS 2025

Du 29 novembre à début janvier, le bocage normand se pare de ses plus beaux habits de lumière pour la joie des plus grands et des plus petits.

Des dizaines de milliers de personnes sont attendues tous les ans à cette occasion. A pied, en voiture ou en car, tous les moyens sont bons pour découvrir cet événement unique qui fait du bocage normand l’épicentre des fêtes de Noël.

Un événement rendu possible par l’implication sans faille de centaines de bénévoles, amoureux de Noël et des Lumières, qui pendant plusieurs mois par an conçoivent, réparent et mettent en place les milliers de motifs qui surgissent de toute part. La Sauvagère, Saint Mars d’Egrenne, Céaucé, Beauchêne, La Michaudière, Mantilly, Rouellé, … autant de phares qui brillent de tous leurs feux à la veille de Noël et vous guident au travers de la campagne normande.

De 17h à 22h Céaucé vous propose un stand gourmand du 29 au 30 novembre et du 5 au 7 décembre et du 12 décembre au 3 janvier 2026 (boissons chaudes et crêpes)

La visite des illuminations est libre et gratuite. .

5 lotissement de la Veillotière Ceaucé 61330 Orne Normandie +33 7 50 06 82 20 ceauce.villagelumiere@gmail.com

