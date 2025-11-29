Stands gourmands de noël à la ferme de la Michaudière La Ferme du Cheval de Trait Juvigny Val d’Andaine

Stands gourmands de noël à la ferme de la Michaudière

La Ferme du Cheval de Trait Juvigny sous Andaine Juvigny Val d’Andaine Orne

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-29 18:00:00

fin : 2025-12-30 20:00:00

STANDS GOURMANDS ~ LES VILLES ET VILLAGES ILLUMINES DU BOCAGE ORNAIS 2025

Du 29 novembre à début janvier, le bocage normand se pare de ses plus beaux habits de lumière pour la joie des plus grands et des plus petits.

Des dizaines de milliers de personnes sont attendues tous les ans à cette occasion. A pied, en voiture ou en car, tous les moyens sont bons pour découvrir cet événement unique qui fait du bocage normand l’épicentre des fêtes de Noël.

Un événement rendu possible par l’implication sans faille de centaines de bénévoles, amoureux de Noël et des Lumières, qui pendant plusieurs mois par an conçoivent, réparent et mettent en place les milliers de motifs qui surgissent de toute part. La Sauvagère, Saint Mars d’Egrenne, Céaucé, Beauchêne, La Michaudière, Mantilly, Rouellé, … autant de phares qui brillent de tous leurs feux à la veille de Noël et vous guident au travers de la campagne normande.

De 18h à 20h la Ferme de la Michaudière propose un stand gourmand du 29 au 30 décembre 2025 (soupes, vins chauds, collation)

La visite des illuminations est libre et gratuite. .

La Ferme du Cheval de Trait Juvigny sous Andaine Juvigny Val d’Andaine 61330 Orne Normandie +33 2 33 38 27 78 info@lamichaudiere.fr

