Stands gourmands de noël à Saint-Mars-d’Egrenne Saint-Mars-d’Égrenne

STANDS GOURMANDS ~ LES VILLES ET VILLAGES ILLUMINES DU BOCAGE ORNAIS 2025

Du 29 novembre à début janvier, le bocage normand se pare de ses plus beaux habits de lumière pour la joie des plus grands et des plus petits.

Des dizaines de milliers de personnes sont attendues tous les ans à cette occasion. A pied, en voiture ou en car, tous les moyens sont bons pour découvrir cet événement unique qui fait du bocage normand l’épicentre des fêtes de Noël.

Un événement rendu possible par l’implication sans faille de centaines de bénévoles, amoureux de Noël et des Lumières, qui pendant plusieurs mois par an conçoivent, réparent et mettent en place les milliers de motifs qui surgissent de toute part. La Sauvagère, Saint Mars d’Egrenne, Céaucé, Beauchêne, La Michaudière, Mantilly, Rouellé, … autant de phares qui brillent de tous leurs feux à la veille de Noël et vous guident au travers de la campagne normande.

A partir de 17h30 le Comité des fêtes de Saint-Mars-d’Egrenne vous propose un stand gourmand du 06 au 23 décembre ; du 25 au 30 décembre 2025 et du 01 au 03 janvier 2026.

Une dizaine de bénévoles tiennent le stand crêpes-boissons, et le stand casse-croûte les visiteurs des illuminations qui viennent voir St Mars illuminé peuvent s’arrêter pour prendre un verre ou autre. La fréquentation varie selon les soirs, mais avec plus de monde, à partir du samedi 20 décembre, premier soir des vacances scolaires , quand débute le manège gratuit qui attire les familles et les enfants.

La visite des illuminations est libre et gratuite. .

