STANS Boom’Structur CDCN Clermont-Ferrand

Boom’Structur CDCN 190 boulevard Gustave-Flaubert Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Début : 2026-02-02 20:00:00

fin : 2026-02-03 21:00:00

2026-02-02 2026-02-03

Pour cette saison, nous vous proposons de prendre le temps d’un SL( )W pour aborder l’une des danses les plus populaires et passionnée le Flamenco. STANS est le premier des quatre spectacles que nous vous invitons à découvrir.

Boom’Structur CDCN 190 boulevard Gustave-Flaubert Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 24 03 07 contact@boomstructur.fr

This season, we invite you to take a SL( )W to explore one of the most popular and passionate of dances: Flamenco. STANS is the first of four shows we invite you to discover.

