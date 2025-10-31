Star Academy Tour 2026 Antarès Arena Le Mans

Star Academy Tour 2026

Vivez l’expérience Star Academy en live à Antarès Le Mans !

NOUVELLE DATE !

Après avoir conquis près d’un million de spectateurs et offert plus de 130 représentations en France, Belgique et Suisse, le Star Academy Tour revient avec un show inédit porté par les artistes de cette nouvelle promotion.

English :

Experience Star Academy live at Antarès Le Mans!

German :

Erleben Sie Star Academy live im Antarès Le Mans!

Italiano :

Provate Star Academy dal vivo all’Antarès Le Mans!

Espanol :

¡Experimenta Star Academy en directo en Antarès Le Mans!

