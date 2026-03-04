Star Academy Tour 2026, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Star Academy Tour 2026 5 avril et 24 mai Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

53 € à 75 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-05T15:00:00+02:00 – 2026-04-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T20:00:00+02:00 – 2026-05-24T22:00:00+02:00

Le meilleur de la Star Academy en live

Nouvelle saison, nouveaux artistes, nouvelle setlist, le Star Academy Tour fait peau neuve pour vous proposer un nouveau show toujours plus spectaculaire.

Au programme : chorégraphies endiablées, meilleures reprises de vos chansons favorites et ambiance explosive… Revivez le temps d’un soir les meilleurs moments de l’aventure au château en compagnie de vos académiciens préférés.

Concerts :

dimanche 5 avril 2026 à 15h et à 20h

dimanche 24 mai 2026 à 15h et à 20h

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/STAR%20ACADEMY-21305 »}]

Le meilleur de la Star Academy en live Zénith