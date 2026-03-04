Star Academy Tour 2026, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain
Star Academy Tour 2026, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain dimanche 5 avril 2026.
53 € à 75 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-05T15:00:00+02:00 – 2026-04-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-24T20:00:00+02:00 – 2026-05-24T22:00:00+02:00
Le meilleur de la Star Academy en live
Nouvelle saison, nouveaux artistes, nouvelle setlist, le Star Academy Tour fait peau neuve pour vous proposer un nouveau show toujours plus spectaculaire.
Au programme : chorégraphies endiablées, meilleures reprises de vos chansons favorites et ambiance explosive… Revivez le temps d’un soir les meilleurs moments de l’aventure au château en compagnie de vos académiciens préférés.
Concerts :
dimanche 5 avril 2026 à 15h et à 20h
dimanche 24 mai 2026 à 15h et à 20h
Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire
