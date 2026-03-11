Star Academy Tour Brest Arena Brest

Star Academy Tour

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 20:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Le meilleur de la Star Academy en live !

Après avoir conquis près d’un million de spectateurs et offert plus de 130 représentations en France, Belgique et Suisse, le spectacle revient avec un show inédit porté par les artistes de cette nouvelle promotion.

Nouvelle saison, nouveaux artistes, nouvelle setlist, le show fait peau neuve pour vous proposer toujours plus spectaculaire. Au programme chorégraphies endiablées, meilleures reprises de vos chansons favorites et ambiance explosive…Revivez le temps d’un soir les meilleurs moments de l’aventure au château en compagnie de vos académiciens préférés.

Informations pratiques

Réservation recommandée.

Placement assis, numéroté, ou libre selon le type de place acheté.

Les portes de Brest Arena ouvrent en général 1h à 1h30 avant le début du spectacle.

Plus d’informations seront ajoutées sur le site de l’Arena J-2 du spectacle. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

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English : Star Academy Tour

L’événement Star Academy Tour Brest a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue