STAR ACADEMY – ZENITH NANTES METROPOLE St Herblain

STAR ACADEMY Début : 2026-04-05 à 15:00. Tarif : – euros.

ARACHNEE PRODUCTIONS ET BC 11 PRÉSENTENT : STAR ACADEMYSoyez parmi les premiers à réserver vos billetsPrévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) du vendredi 17 octobre 2025 à 12h00 au mardi 21 octobre 2025 à 12h00STAR ACADEMY : TOUR 2026 – LE MEILLEUR DE LA STAR ACADEMY EN LIVEAprès avoir conquis près d’un million de spectateurs et offert plus de 130 représentations en France, Belgique et Suisse, le Star Academy Tour revient avec un show inédit porté par les artistes de cette nouvelle promotion.Nouvelle saison, nouveaux artistes, nouvelle setlist, le Star Academy Tour fait peau neuve pour vous proposer un nouveau show toujours plus spectaculaire. Au programme : chorégraphies endiablées, meilleures reprises de vos chansons favorites et ambiance explosive…Revivez le temps d’un soir les meilleurs moments de l’aventure au château en compagnie de vos académiciens préférés. Ne manquez pas l’événement musical incontournable de l’année et venez vivre l’expérience Star Academy en live ! En tournée partout en France, Belgique et Suisse et en concert exceptionnel à l’Accor Arena le 3 avril 2026.

ZENITH NANTES METROPOLE ZAC AR MOR 44800 St Herblain 44