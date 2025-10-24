STAR ACADEMY – ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse

STAR ACADEMY Début : 2026-05-22 à 20:00. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : STAR ACADEMYSoyez parmi les premiers à réserver vos billets Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le 17 Octobre 2025 à 12h jusqu’au 21 Octobre à 11h59STAR ACADEMY : TOUR 2026 – LE MEILLEUR DE LA STAR ACADEMY EN LIVEAprès avoir conquis près d’un million de spectateurs et offert plus de 130 représentations en France, Belgique et Suisse, le Star Academy Tour revient avec un show inédit porté par les artistes de cette nouvelle promotion.Nouvelle saison, nouveaux artistes, nouvelle setlist, le Star Academy Tour fait peau neuve pour vous proposer un nouveau show toujours plus spectaculaire. Au programme : chorégraphies endiablées, meilleures reprises de vos chansons favorites et ambiance explosive…Revivez le temps d’un soir les meilleurs moments de l’aventure au château en compagnie de vos académiciens préférés. Ne manquez pas l’événement musical incontournable de l’année et venez vivre l’expérience Star Academy en live ! En tournée partout en France, Belgique et Suisse et en concert exceptionnel au Zénith de Toulouse le 22 mai 2026PMR : shop@bleucitron.net

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 AVENUE RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31