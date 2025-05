Star Wars – Saison ONPL – Cité des Congrès Nantes, 21 mai 2025 20:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-21 20:00 – 21:10

Gratuit : non 8 € à 38 € – places à l’unité BILLETTERIES :- en ligne sur onpl.fr- ONPL Espace Entreprises de la Cité des Congrès, 7 rue de Valmy à Nantes – 02 51 25 29 29 (du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h Tout public

Concert symphonique – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire. George Gershwin (1898-1937) : Un Américain à Paris – 16 min. Paul Lay (né en 1984) : Un Français à New York (création mondiale) – 18 min.Paul Lay, pianoClemens van der Feen, contrebasseDonald Kontomanou, batterie John Williams (né en 1932) : Star Wars, suite complète – 35 min. Direction : JoAnn Falletta Concerts les 21 et 22 mai 2025 à 20h

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://onpl.fr/saison-2024-2025/