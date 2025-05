STARMANIA – Auditorium de La Louvière Épinal, 13 mai 2025 20:00, Épinal.

STARMANIA Auditorium de La Louvière 11 rue de La Louvière Épinal Vosges

L’opéra-rock Starmania de Michel BERGER interprété par les collègiens chanteurs-acteurs avec musiciens en live.Tout public

English :

Michel BERGER’s rock opera Starmania, performed by college singers and actors with live musicians.

German :

Die Rockoper Starmania von Michel BERGER, aufgeführt von den Kolleginnen und Kollegen als Sänger-Schauspieler mit Live-Musikern.

Italiano :

L’opera rock Starmania di Michel BERGER eseguita dai cantanti-attori della scuola con musicisti dal vivo.

Espanol :

La ópera rock Starmania de Michel BERGER interpretada por los cantantes-actores de la escuela con músicos en directo.

