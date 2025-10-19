Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Starmusical Bourges

Starmusical

Starmusical Bourges jeudi 2 avril 2026.

Starmusical

7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-02

Date(s) :
2026-04-02

Un voyage au cœur des comédies musicales.
  .

7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 60 

English :

A journey to the heart of musicals.

German :

Eine Reise durch die Welt der Musicals.

Italiano :

Un viaggio nel cuore dei musical.

Espanol :

Un viaje al corazón de los musicales.

L’événement Starmusical Bourges a été mis à jour le 2025-10-18 par BERRY