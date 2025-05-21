Starmusical Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne

Starmusical Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne dimanche 29 mars 2026.

Marne

Starmusical Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Début : 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

2026-03-29

Tout public

Voyagez au cœur des plus grandes comédies musicales avec Starmusical. Chanteurs emblématiques, musiciens live et chorégraphies spectaculaires. .

Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est info@sepec.fr

L’événement Starmusical Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne