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STARMUSICAL GRAND THEATRE – LILLE GRAND PALAIS Lille

STARMUSICAL GRAND THEATRE – LILLE GRAND PALAIS Lille

STARMUSICAL GRAND THEATRE – LILLE GRAND PALAIS Lille samedi 11 avril 2026.

Lieu : GRAND THEATRE - LILLE GRAND PALAIS

Adresse : AVENUE DES CITÉS UNIES

Ville : 59777 Lille

Département : 59

Début : 2026-04-11

Fin : 2026-04-11

Heure de début : 15:00

STARMUSICAL Début : 2026-04-11 à 15:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

GRAND THEATRE – LILLE GRAND PALAIS AVENUE DES CITÉS UNIES 59777 Lille 59

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