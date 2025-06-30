STARMUSICAL – LE LIBERTE – RENNES Rennes

STARMUSICAL Début : 2026-03-08 à 16:00. Tarif : – euros.

CHEYENNE PRODUCTIONS PRÉSENTE : STARMUSICALNOUS AVONS VU STARMUSICAL : « STARMUSICAL, C’EST DEUX HEURES DE PURE BEAUTE, DE RIRES, D’EMOTIONS, DE SOUVENIRS ET ON PEUT PRESQUE DIRE DE MAGIE QUI S’OPERENT SOUS NOS YEUX. » « EMOTIONS GARANTIES ET COMMUNICATIVES ! On retrouve avec bonheur les artistes authentiques de la plupart de ces spectacles au succès jamais démenti. Là où le concept fonctionne encore davantage, c’est que les arrangements musicaux signés Eric MELVILLE cassent la baraque. Les orchestrations sont énormes ! Quand elles sont en plus soulignées par un band qui joue live, c’est encore plus jouissif. Il faut dire que les musiciens envoient du bois ! A cela s’ajoutent des chorégraphies époustouflantes à la hype et aux rythmes déchainés incluant par exemple street dance, danse acrobatiques. Et quelle surprise de voir les chanteurs prendre part à certaines danses. On ne peut que féliciter… Non, acclamer le travail de Delphine ATTAL et de Gaëtan RENAUDIN. A en juger par la participation du public sans qu’il en soit invité expressément, le côté feel good fait effet plus que de raison et s’achève par une salle debout. » « UN VOYAGE MUSICAL ENTRE REVE ET EMOTION. STARMUSICAL, ce n’est pas seulement un concert des plus grands hits, c’est aussi une histoire originale et touchante. Le spectacle raconte l’histoire d’un homme qui hérite d’une mystérieuse bâtisse abandonnée où les stars des comédies musicales prennent vie. Un voyage à la croisée du rêve et de la réalité. » « C’EST A UN VERITABLE VOYAGE MUSICAL AUQUEL NOUS ASSISTONS, A TRAVERS LES EPOQUES ET LES GENRES, ENTRE EUPHORIE ET NOSTALGIE. Après une ouverture particulièrement réussie au son de « This is Me », du célèbre film The Greatest Showman, le show nous propose un panorama très varié des plus grandes comédies musicales francophones et anglophones. De Starmania aux Dix commandements, en passant par Mamma Mia, Mozart : l’Opéra rock, Roméo et Juliette ou encore Priscilla, folle du désert, les artistes interprètent avec passion et enthousiasme les tubes cultes réarrangés pour l’occasion, sous la direction musicale d’Éric Melville. » Culturellement Vôtre « UNE VITALITE DEBORDANTE. Dès les premières notes de « The Greatest Show Man », Starmusical donne le ton : spectacle grandiose, festif et rythmé, interprété par ceux et celles qui en ont été des figures emblématiques comme Sophie Delmas, Florent Mothe, Louis Delort, Dominique Magloire, Renaud Hantson, Pedro Alves ou encore Anne Warin et bien d’autres encore… Les costumes éblouissent par leur extravagance : plumes, paillettes et couleurs vives apportent une esthétique scénique. On souligne également une très belle performance sur « Lady Marmelade » (Moulin Rouge ! ) précédé par un medley mémorable mêlant « Willkommen » (Cabaret ) et « Singin’ in the rain », accompagné par des parapluies dans une chorégraphie synchronisée. Les ensembles dansés sont d’ailleurs très travaillés. Combinant pas de jazz, classique, disco, street dance, portés et acrobaties, ils sont la force de ce spectacle. »

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE LIBERTE – RENNES ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes 35