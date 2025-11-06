DANS LA PEAU DE MA FEMME – GARE DU MIDI Biarritz

DANS LA PEAU DE MA FEMME Début : 2026-04-05 à 15:00. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : DANS LA PEAU DE MA FEMME GARE DU MIDIMettez-vous une seule journée à sa place.Suite à une scène de ménage le jour de la Saint Valentin, Cécile a fait un voeu. Elle a souhaité que son mari, Fred, se retrouve une seule journée à sa place.Le lendemain, le voeu a été exaucé.Fred se retrouve dans le corps de Cécile et Cécile, dans le corps de Fred.La visite inopportune de leur meilleur ami les oblige à jouer le rôle de l’autre. Dans la peau de ma femme est une comédie de moeurs où hommes et femmes apprendront beaucoup d’eux-mêmes.Auteurs : Guilhem Connac, Benoit Labannierre, Pierre du Tremblay

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64