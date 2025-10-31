Starmusical Zenith de Limoges Limoges

Starmusical

Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 70 – 70 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Un voyage entre rêve et émotion. Starmusical, ce n’est pas seulement un concert des plus grands hits, c’est aussi une histoire originale et touchante. Le spectacle raconte l’histoire d’un homme qui hérite d’une mystérieuse bâtisse abandonnée où les stars des comédies musicales prennent vie. Un voyage à la croisée du rêve et de la réalité. Actua News. .

Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 55 55

English : Starmusical

German : Starmusical

Italiano :

Espanol : Starmusical

L’événement Starmusical Limoges a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Limoges Métropole