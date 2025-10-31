Starmusical Zenith de Limoges Limoges
Starmusical Zenith de Limoges Limoges dimanche 22 mars 2026.
Un voyage entre rêve et émotion. Starmusical, ce n’est pas seulement un concert des plus grands hits, c’est aussi une histoire originale et touchante. Le spectacle raconte l’histoire d’un homme qui hérite d’une mystérieuse bâtisse abandonnée où les stars des comédies musicales prennent vie. Un voyage à la croisée du rêve et de la réalité. Actua News. .
Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 55 55
