STARPATATE BREUGHEL L’ANCIEN Toulouse
STARPATATE BREUGHEL L’ANCIEN Toulouse samedi 29 novembre 2025.
STARPATATE Samedi 29 novembre, 22h00 BREUGHEL L’ANCIEN Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-29T22:00:00 – 2025-11-29T23:30:00
Fin : 2025-11-29T22:00:00 – 2025-11-29T23:30:00
Quartet de math-rock nostalgique, karaoké épique, rétro-kitsch core, électro-noise de prolo, explosion de saveurs oubliées !
Facebook
Instagram
Soundcloud
Youtube
BREUGHEL L’ANCIEN 30 rue de la Chaîne, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=61569466575737 »}, {« data »: {« author »: « starpatate », « cache_age »: 86400, « description »: « Instagram photos and videos », « type »: « rich », « title »: « Starpatate (@starpatate) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/472608921_1126863622182758_7827144593640808634_n.jpg?stp=dst-jpg_s240x240_tt6&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLmRqYW5nby4xMDgwLmMyIn0&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_cat=102&_nc_oc=Q6cZ2QEDMA2rRPD3JENsIYZASnpPTiLsIgwaRb30l-S_kJMaa9Mgemoo9gvxyIc4weMNozQ&_nc_ohc=ivuk4Q9jxsIQ7kNvwGut49_&_nc_gid=R0X9WUE-x8ASfbUXrBCjkQ&edm=AMO9-JQAAAAA&ccb=7-5&oh=00_AfbIoLvM2U8kNiqg5_yHIIkaGqik97CV3ijEjCSv43i41Q&oe=68BDF28B&_nc_sid=cc8940 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/starpatate/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 240, « thumbnail_width »: 240, « options »: {« _enable_profile »: {« label »: « Enable profile embed (US only) », « value »: false}}, « html »: «
« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/starpatate/ »}, {« data »: {« author »: « Starpatate », « cache_age »: 86400, « description »: « Cover du titre « Tu m’oublieras » de Larusso par StarpatatennJulie Rousseau : chant, synthu00e9tiseurnRobin Jouanneau : saxophone barytonnAntonin Codina : batterienJessy Sunseri : bassennRetrouvez nous sur:nInstagram / https://www.instagram.com/starpatate/?next…nFacebook / https://www.facebook.com/profile.php?id=61…nSoundcloud / https://soundcloud.com/starpatate-281455827″, « type »: « video », « title »: « Starpatate – Tu m’oublieras », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Sktf-Dp2H_M/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Sktf-Dp2H_M », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCcHKrej0yJBoHL9-p_yDYxw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «
« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=Sktf-Dp2H_M »}]
dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Rock Rétro