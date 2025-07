Starrysky + Centenary Oak Tours

Starrysky + Centenary Oak

Début : Samedi 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22 23:30:00

2025-11-22

Dans le cadre de notre volonté de nous implanter sur la scène musicale française, nous vous proposons une soirée concert avec Starrysky (groupe belgo-lillois de Jpop Metal) en tête d’affiche, et Centenary Oak (Power Metal Tours) en première partie.

L’objectif de cette soirée est double sortir du circuit des conventions dédiées à la culture japonaise pour investir des lieux de musiques actuelles, et accompagner notre public vers ces nouvelles formes de diffusion, en créant un pont entre deux univers souvent cloisonnés. .

Bateau ivre Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

As part of our drive to establish ourselves on the French music scene, we’re offering an evening concert with Starrysky (Jpop metal from Belgium and Lille) as headliner, and Centenary Oak (Power Metal ? Tours) as support act.

German :

Im Rahmen unseres Bestrebens, uns in der französischen Musikszene zu etablieren, bieten wir Ihnen einen Konzertabend mit Starrysky (Jpop Metal-Band aus Belgien und Lille) als Headliner und Centenary Oak (Power Metal? Tours) als Vorgruppe an.

Italiano :

Nell’ambito del nostro impegno per entrare nella scena musicale francese, proponiamo una serata di concerti con gli Starrysky (band Jpop Metal del Belgio e di Lille) e i Centenary Oak (Power Metal? Tours) come gruppo di supporto.

Espanol :

En nuestro afán por introducirnos en la escena musical francesa, proponemos una velada de conciertos encabezada por Starrysky (grupo de Jpop Metal de Bélgica y Lille), con Centenary Oak (Power Metal ? Tours) como teloneros.

