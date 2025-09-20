STARS 70 LA COMÉDIE MUSICALE Perpignan

STARS 70 LA COMÉDIE MUSICALE

STARS 70 LA COMÉDIE MUSICALE Perpignan samedi 20 septembre 2025.

STARS 70 LA COMÉDIE MUSICALE

1 Place Armand Lanoux Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 33 – 33 – 33

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 17:00:00
fin : 2025-09-20 19:15:00

Date(s) :
2025-09-20

Replongez-vous dans les années 70 au Palais des Congrès de Perpignan
  .

1 Place Armand Lanoux Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 

English :

Take a trip back to the 70s at Perpignan’s Palais des Congrès

German :

Tauchen Sie im Palais des Congrès in Perpignan in die 70er Jahre ein

Italiano :

Un viaggio negli anni ’70 al Palais des Congrès di Perpignan

Espanol :

Viaje a los años 70 en el Palacio de Congresos de Perpiñán

L’événement STARS 70 LA COMÉDIE MUSICALE Perpignan a été mis à jour le 2025-08-07 par PERPIGNAN TOURISME