STARS 70 LA COMÉDIE MUSICALE Perpignan

STARS 70 LA COMÉDIE MUSICALE
Tarif : 33 – 33 – 33
Début : 2025-09-20 17:00:00
fin : 2025-09-20 19:15:00
2025-09-20
Replongez-vous dans les années 70 au Palais des Congrès de Perpignan
1 Place Armand Lanoux Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30
English :
Take a trip back to the 70s at Perpignan’s Palais des Congrès
German :
Tauchen Sie im Palais des Congrès in Perpignan in die 70er Jahre ein
Italiano :
Un viaggio negli anni ’70 al Palais des Congrès di Perpignan
Espanol :
Viaje a los años 70 en el Palacio de Congresos de Perpiñán
