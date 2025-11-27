STARS 70 – L’INTERVALLE Vaugneray

STARS 70 Début : 2026-02-24 à 15:00. Tarif : – euros.

STARS 70 Artistes légendaires, mélodies populaires, sketchs inoubliables et chorégraphies se mêlent dans ce spectacle à la mise en scène efficace. Durant près de 2h15, vous remonterez le temps grâce à Coluche qui pour son émission de variétés invite tous ses amis, comme au bon vieux temps de la télé des années 70. Vous retrouverez sur scène Claude François, Dalida, Joe Dassin et Coluche dans des échanges originaux et des duos inédits. Tout ceci entièrement chanté en direct et saupoudré de sketchs de chorégraphie et d’autres surprises en tout genre, toute la magie et d’insouciance des années 70 dans un spectacle original. Avec 4 artistes chanteurs comédiens et 6 danseuses et danseurs.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’INTERVALLE CHEMIN DU STADE 69670 Vaugneray 69