Stars 80 forever Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

Vendredi 6 mars 2026 à partir de 20h. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 49 – 49 – 79 EUR

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Après leur dernière tournée à guichets fermés, le phénomène sera de retour sur scène pour une ultime tournée avec un tout nouveau show exceptionnel ! Venez danser, chanter et vivre une nuit de folie avec les chanteurs emblématiques de STARS 80.

Après leur dernière tournée à guichets fermés, le phénomène à plus de 5 millions de spectateurs sera de retour sur scène pour une ultime tournée avec un tout nouveau show exceptionnel !



Venez danser, chanter et vivre une nuit de folie avec les chanteurs emblématiques de STARS 80.



Accompagnés par leurs musiciens, les artistes rendront hommage une dernière fois aux tubes légendaires des figures emblématiques des années 80, l’occasion de revivre en musique cette décennie mythique.





Stars 80 Forever



L’ultime rendez-vous des légendes !



Des titres d’anthologie, un show festif et spectaculaire. .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

After their last sold-out tour, the phenomenon will be back on stage for a final tour with an all-new exceptional show! Come and dance, sing along and experience a night of madness with the iconic singers of STARS 80.

German :

Nach ihrer letzten ausverkauften Tournee kehrt das Phänomen auf die Bühne zurück, um mit einer brandneuen, außergewöhnlichen Show aufzutreten? Tanzen, singen und erleben Sie eine verrückte Nacht mit den ikonischen Sängern von STARS 80.

Italiano :

Dopo il loro ultimo tour che ha registrato il tutto esaurito, il fenomeno tornerà sul palco per un ultimo tour con un nuovo eccezionale spettacolo! Venite a ballare, cantare e vivere una notte di follia con gli iconici cantanti degli STARS 80.

Espanol :

Después de su última gira con todas las entradas agotadas, el fenómeno volverá a los escenarios para una última gira con un espectáculo totalmente nuevo y excepcional Ven a bailar, cantar y vivir una noche de locura con los icónicos cantantes de STARS 80.

