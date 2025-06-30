STARS 80 – FOREVER – PARC EXPO DE TOURS Tours

STARS 80 – FOREVER Début : 2026-04-01 à 20:00. Tarif : – euros.

THOMAS LANGMANN ET DÉCIBELS PRODUCTIONS PRÉSENTENT : Soyez parmi les premiers à réserver vos billetsPrévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) du 04 mai 2025 à 10h au 05 mai à 9h59.STARS 80?: FOREVERL’ULTIME RENDEZ-VOUS DES LÉGENDES !Après leur dernière tournée à guichets fermés, le phénomène à plus de 5 millions de spectateurs sera de retour sur scène pour une ultime tournée avec un tout nouveau show exceptionnel?! Venez danser, chanter et vivre une nuit de folie avec les chanteurs emblématiques de STARS 80. Accompagnés par leurs musiciens, les artistes rendront hommage une dernière fois aux tubes légendaires des figures emblématiques des années 80, l’occasion de revivre en musique cette décennie mythique. Stars 80 : Forever L’ultime rendez-vous des légendes !Des titres d’anthologie, un show festif et spectaculaire.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PARC EXPO DE TOURS Avenue Camille Chautemps 37000 Tours 37