STARS 80 – FOREVER – STARS 80 – ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse

STARS 80 – FOREVER – STARS 80 Début : 2026-03-12 à 20:00. Tarif : – euros.

THOMAS LANGMANN ET DÉCIBELS PRODUCTIONS PRÉSENTENT : STARS 80Soyez parmi les premiers à réserver vos billets Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) du 04 Juin à 10h heures au 05 Juin à 09h59 heuresSTARS 80?: FOREVERL’ULTIME RENDEZ-VOUS DES LÉGENDES !Après leur dernière tournée à guichets fermés, le phénomène à plus de 5 millions de spectateurs sera de retour sur scène pour une ultime tournée avec un tout nouveau show exceptionnel?! Venez danser, chanter et vivre une nuit de folie avec les chanteurs emblématiques de STARS 80. Accompagnés par leurs musiciens, les artistes rendront hommage une dernière fois aux tubes légendaires des figures emblématiques des années 80, l’occasion de revivre en musique cette décennie mythique. Stars 80 : Forever L’ultime rendez-vous des légendes !Des titres d’anthologie, un show festif et spectaculaire.

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 AVENUE RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31