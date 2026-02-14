Stars 80 : Forever, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Stars 80 : Forever Jeudi 2 avril, 20h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

49 € à 79 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-02T20:00:00+02:00 – 2026-04-02T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-02T20:00:00+02:00 – 2026-04-02T22:00:00+02:00

Des titres d’anthologie, un show festif et spectaculaire.

Après leur dernière tournée à guichet fermé, le phénomène à plus de 5 millions de spectateurs sera de retour sur scène pour une ultime tournée avec un tout nouveau show exceptionnel !

Venez danser, chanter et vivre une nuit de folie avec les chanteurs emblématiques de Stars 80.

Accompagnés par leurs musiciens, les artistes rendront hommage une dernière fois aux tubes légendaires des figures emblématiques des années 80, l’occasion de revivre en musique cette décennie mythique.

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/STARS%2080-21130 »}]

L’ultime rendez-vous des légendes !