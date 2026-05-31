Stars 80, Victoria Station, Chef-du-Pont

Stars 80 Vendredi 3 juillet, 21h00 Victoria Station Manche

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T21:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-03T21:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:30:00+02:00

Vous les connaissez avec l’hommage à France Gall Berger le 31 octobre dernier, il reviennent avec

LA Playlist des plus grands tubes un Sabrina Jeanne Mas, Rose Laurens Patrick Hernandez Thierry Pastor Gilbert Montagné Émilie image Jean Luc Lahaye

Victoria Station Place de la Gare 78490 Méré Chef-du-Pont 50480 Manche Normandie

Stars 80