Stars 80, Victoria Station, Chef-du-Pont
Stars 80, Victoria Station, Chef-du-Pont vendredi 3 juillet 2026.
Stars 80 Vendredi 3 juillet, 21h00 Victoria Station Manche
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T21:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-03T21:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:30:00+02:00
Vous les connaissez avec l’hommage à France Gall Berger le 31 octobre dernier, il reviennent avec
LA Playlist des plus grands tubes un Sabrina Jeanne Mas, Rose Laurens Patrick Hernandez Thierry Pastor Gilbert Montagné Émilie image Jean Luc Lahaye
Victoria Station Place de la Gare 78490 Méré Chef-du-Pont 50480 Manche Normandie
Stars 80