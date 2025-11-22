Stars de comédies musicales – Concert Orchestre d’Harmonie Herblinois Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 20:30 –

Gratuit : oui sur réservation Gratuit sur réservation : ohh-harmonie.fr Tout public

L’OHH (Orchestre d’Harmonie Herblinois) s’attaque à l’univers légendaire des comédies musicales. Du Magicien d’Oz à The Greatest Showman, en passant par Moulin rouge ou Evita, les héros de vos spectacles et films musicaux préférés vous attendent pour un concert flamboyant, rythmé par des medleys et extraits adaptés pour orchestre d’harmonie. Sous le feu des projecteurs, 60 musiciens amateurs vous transporteront dans un concert euphorisant et immersif, agrémenté de quelques surprises. Le but est clair : vous faire repartir avec le sourire et des mélodies grisantes à fredonner sous la douche sans modération ! Un moment musical, festif et haut en couleurs, servi par un orchestre de passionnés pour qui la musique se vit et se partage. Tout est joué en live pour un spectacle vivant, joyeux et accessible à tous Concerts dans l’auditorium de la Maison des Arts à 16h30 et à 20h30

Maison des Arts de St-Herblain Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr https://www.ohh-harmonie.fr/