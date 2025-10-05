STARS NIGHT – STADIUM DU PAYS D’AIX Vitrolles
STARS NIGHT Début : 2026-02-07 à 18:00. Tarif : – euros.
STARS NIGHT STADIUM DU PAYS D’AIXEvènement de MMA dans la cage à ne pas manquer à Vitrolles !STARS NIGHT fait son retour Samedi 07 février 2026 au STADIUM de Vitrolles, spectacle garanti !10 combats PRO de haut niveau !Un tournoi exceptionnel « STARS NIGHT TOURNAMENT »Un show Son et Lumière de grande qualité ! Des tables V.I.P au bord de la cage avec repas Traiteur (Entrée, plat, dessert et soft, vins, champagne) pour assister à un évènement incontournable de la région.Ouverture des portes à 17h00
STADIUM DU PAYS D’AIX SITE LES TERRES FAUVES -CD9 13127 Vitrolles 13